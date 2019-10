Jens Debusschere komt van Katusha-Alpecin.

De renner (30) moet bij de Franse continentale ploeg de sprint aantrekken voor topsprinter Bryan Coquard.

Jens Debusschere, aged 30, joins the #MenInGlaz. Cobblestones, lead out, strength and humility, a massive reinforcement for the next two years.



@FRJ_design l #ThereIsNoTry

— VITAL CONCEPT - B&B HOTELS (@VitalConcept_BB) October 21, 2019