Fransman Demory volgt Philip Mestdagh op als bondscoach Belgian Cats

De 58-jarige Demory volgt Philip Mestdagh op, met wie de samenwerking een maand geleden werd stopgezet.

"Valéry Demory is een warme persoonlijkheid, met een ruime ervaring én palmares op het allerhoogste niveau", zegt de General Manager van de Cats, Koen Umans. "Hij brandt van ambitie om de Belgian Cats samen met de hele staf naar nog sterkere prestaties en prijzen te leiden." Vandaag is de Fransman in eigen land aan de slag bij Montpellier.

Philip Mestdagh was sinds augustus 2015 hoofdcoach van de Cats. Hij nam toen over van Daniel Goethals, van wie hij toen de assistent was. In totaal stond Mestdagh in 89 wedstrijden (61 zeges, 28 nederlagen) aan het roer van de Belgische vrouwenploeg. Zijn contract liep af na de Olympische Spelen van Tokio, waar België in de kwartfinale nipt verloor van het gastland. Eerder leidde hij het team naar twee bronzen EK-medailles en een vierde plaats op het WK.

Op 11 november spelen de Cats hun eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK 2023 in en tegen Bosnië-Herzegovina. Drie dagen later ontvangen ze Duitsland. In februari 2022 staat het kwalificatietoernooi voor het WK later op het jaar in Australië (22/09-1/10) op de planning.