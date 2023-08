Fransman Sissako definitief van Zulte Waregem naar KV Kortrijk

"KV Kortrijk kan vandaag zijn vijfde aanwinst van de zomermercato presenteren. Na Wasinski, Audoor, Oprut & Davies komt nu ook Abdoulaye Sissako de rood-witte rangen versterken", zegt de club.

"De 25-jarige defensieve middenvelder begon zijn carrière bij Auxerre & Châteauroux in de Franse Ligue 2. In 2019 maakte de Fransman de overstap naar de Jupiler Pro League bij Zulte Waregem. Abdoulaye Sissako heeft zo al 89 wedstrijden in de Belgische hoogste klasse op de teller staan. Sissako komt nu definitief over van Zulte Waregem en tekent een contract in het Guldensporenstadion tot juni 2027."