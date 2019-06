Freddy Loix maakt comeback in 55ste Ypres Rally

Freddy Loix maakt dit weekend in de 55e Ypres Rally een opmerkelijke comeback. De twaalfvoudige winnaar in de Kattestad wil in de eerste plaats plezier beleven, met de achtvoudige Belgische kampioen Pieter Tsjoen aan zijn zijde. Hij komt aan de start met een vertrouwde Skoda.

Freddy Loix won sinds 1996 twaalf edities van de Ypres Rally, maar hing de helm eind 2016 aan de haak. Maar dit jaar staat hij er terug. "Niet om te winnen. We willen in de eerste plaats plezier beleven", aldus de 48-jarige Limburger. Maar hij liet duidelijk het achterste van zijn tong niet zien. "Ik denk niet dat het sneller gaat dan enkele jaren geleden, maar de top is een pak dichter bij elkaar gekomen. Het is een lange rally. Je weet nooit waar we uitkomen als we gespaard blijven van pech en lekke banden."

Zijn pupil Sébastien Bédoret mag proberen de meester uit te dagen. "Dinsdag zijn we samen gaan testen", zegt Bédoret. "Het is toch belangrijk om eens naast Freddy plaats te nemen, om te zien hoe hij het doet en ervaring op te doen." Twee weken geleden won de jonge Waal nog een voorbereidingswedstrijd in Wervik, voor Vincent Verschueren en Loix. "We hebben daar zeker vertrouwen getankt. Het is de bedoeling de lijn van dit jaar door te trekken en op het podium te staan."

Belangrijkste tegenstanders voor Bédoret en Loix worden de Ier Craig Breen (VW Polo), de Nederlander en winnaar in 2016 Kevin Abbring (VW Polo), Belgisch kampioen Kris Princen (VW Polo) en oud-kampioen Vincent Verschueren.