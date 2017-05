Frederik Van Lierde 3de in Aix-en-Provence

Van Lierde moest twee Fransen laten voorgaan. De overwinning was voor Bertrand Billard. Hij haalde het in 3 uur 55 minuten en 18 seconden. Spannend was het zeker, want Billard had amper één seconde voorsprong op Denis Chevrot. 4 minuten en 21 seconden later pakte Van Lierde (3 uur 59 minuten en 39 seconden) dan de derde plaats. 't Was de tweede wedstrijd van het seizoen voor Van Lierde, na de IronMan in Zuid-Afrika. De Menenaar besliste pas in laatste instantie om te starten in Aix. Van Lierde reist nu door naar de 70.3 van Barcelona, waar hij het opneemt tegen Hawaiiwinnaar Jan Frodeno.

Jeroen Sap is voor ons ter plaatse. Zijn verslag zie je in Sport West, na het nieuws, vanaf 18u30.