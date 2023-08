Frederik Van Lierde organiseert EK Triatlon in Menen

Het laatste EK triatlon dat in ons land doorging, dateert al van 2007 en toen kwam Frederik Van Lierde als eerste over de meet. 16 jaar later organiseert Frederik het EK zelf in z’n thuisstad Menen.

Frederik Van Lierde: "Het is leuk om te weten dat ik 16 jaar terug Europees Kampioen werd en eigenlijk moet ik wel toegeven: als atleet sta je er niet bij stil wat er allemaal bij komt kijken. Dus het is fantastisch om te organiseren natuurlijk. Maar er komt heel veel bij kijken en ik zal blij zijn als alles echt goed verloopt."

In totaal komen 1860 deelnemers uit 35 verschillende landen aan de start van drie verschillende wedstrijden: aquatlon, aquabike en triatlon. "Morgen is het aquatlon. Dat is 1000 meter zwemmen en 5 kilometer lopen. En dan op zondag is het triatlon en aquabike middle distance. Eigenlijk wil dat zeggen dat de mensen 1.900 meter gaan zwemmen, 90 kilometer fietsen en dan 21 kilometer lopen voor de triatleten. En dan de aquabikers doen het zelfde min het lopen."

Bij de junioren is Ilio Kopriva een van de blikvangers. Hij pakte eerder een bronzen medaille op het WK en staat ambitieus aan de start. "Ik kijk er natuurlijk naar uit. Dat is een beetje een droom van mij om misschien de Brabançonne te horen wanneer ik win, in eigen land. Dat zou een mooi resultaat zijn."

Afwachten hoe vaak we die Brabançonne in Menen zullen horen.