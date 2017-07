Froome enige truidrager op natourcriterium Roeselare

De winnaar van de gele trui neemt het in een tijdrit en een wedstrijd over 100 kilometer op tegen de tourbelgen. Ander buitenlandse truidragers rijden ofwel geen criteriums, ofwel in hun eigen land, of haakten in laatste instantie af.

Gelukkig zijn er flink pak Belgen die wel bereid zijn om hun publiek te behagen. De Belgische kampioen Olivier Naesen is van de partij, net als de eeuwige aanvallers van Wanty-Groupe Gobert en de ploegmaten van vijfvoudig ritwinnaar Marcel Kittel. De renners worden om 17u. voorgesteld op het Deconinckplein, om 18u. is er een individuele tijdrit, en een uurtje later is er dan het echte criterium.