Frutos nekt veteranen Winkel Sport

Frutos is tegenwoordig assistent-coach bij Anderlecht. In 2010 moest hij op 28-jarige leeftijd door veel blessures noodgedwongen een punt achter zijn carrière zetten. In vijf seizoenen Anderlecht was hij goed voor 41 competitiedoelpunten. En dat hij zijn neus voor doelpunten nog niet verloren is, bewees hij in de tweede helft met een echte Frutosgoal. De veteranen van Winkel speelden een meer dan verdienstelijke wedstrijd, maar moesten in deze halve finale uiteindelijk toch nipt de duimen leggen voor Londerzeel. Eindstand: 1-2.