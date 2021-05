Fuakala verruilt Club Brugge voor KMSK Deinze

De 20-jarige Nathan Fuakala verlaat kampioen Club Brugge, en maakt de overstap naar KMSK Deinze in 1B. Bij de landskampioen was hij einde contract.

De Frans-Congolees werd drie jaar geleden door blauw-zwart overgenomen van de Franse tweedeklasser Valenciennes. De centrale verdediger werd vorig seizoen uitgespeeld bij de beloftenploeg van Club Brugge, Club NXT.

Ambitie

"Nathan is een jonge speler met een mooi profiel en heel wat potentieel om verder door te groeien. Ik ben zeker dat de neutrale voetballiefhebber snel overtuigd is van zijn kunnen. Het is aan hem en aan ons om hem hier verder te laten ontplooien", meldt coach Wim De Decker van KMSK Deinze.

"Vooral de ambitie van KMSK Deinze sprak me geweldig aan en overtuigde me om samen een mooi sportief verhaal te schrijven", aldus Fuakala, die een contract voor twee seizoenen met optie ondertekende.