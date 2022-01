G-sporters rijden BK veldrijden in Gullegem: "Iedereen winnaar"

Vandaag hebben G-sporters het BK veldrijden gereden in Gullegem. Vorig weekend was het nog de beurt aan de politiediensten.

De 21 jongens en meisjes reden net vóór de profs voor de nationale driekleur. Elke week is er wel ergens een veldrit voor G-sporters, maar dan vooral in Antwerpen. Parantee-Psylos is blij dat ze in West-Vlaanderen het Belgisch Kampioenschap kunnen organiseren.

Het parcours is loodzwaar, niet alleen door de zware regenval, maar ook door de vele nijdige hellinkjes. De nieuwe Belgische kampioen is Lars de Jong, bij de vrouwen Silke Bastiaensen. Maar in de G-sport is iedereen winnaar, en dat is meer dan verdiend.