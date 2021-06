Gano versterkt aanvalslinie bij Zulte Waregem

De kopbalsterke spits, die overkomt van KRC Genk, ondertekende een contract van drie jaar, plus één jaar optie.

De 1m98 lange Gano speelde het afgelopen halfjaar op uitleenbasis voor KV Kortrijk. Bij de West-Vlamingen was hij in twaalf wedstrijden goed voor zes doelpunten en een assist. Eerder was Gano aan de slag bij onder meer Excel Moeskroen, Waasland-Beveren, KV Oostende, KRC Genk en Antwerp. "Zinho is een speler die de Belgische competitie door en door kent", stelt CEO Eddy Cordier. "Het is een ervaren speler die mogelijk wel eens een sleutelfiguur kan zijn voor Zulte Waregem. Ondanks de interesse van veel clubs zijn we dan ook tevreden dat hij onze aanvalslinie komt versterken."