" Ge zijt uwen titel kwijt he "

Rode Remco Evenepoel staat vandaag centraal. 45 jaar na Freddy Maertens wint hij de Ronde van Spanje. In datzelfde 1977 won Michel Pollentier de Giro. Wij keken samen met de twee ex-winnaars naar de laatste bergrit in de Vuelta. In de living, bij Michel. Freddy Maertens is 'zijnen titel' kwijt...

Twee rondewinnaars aan de koffietafel. Freddy Maertens bij Michel Pollentier in Nieuwpoort, tijdens de laatste bergrit in de Vuelta. Freddy Maertens was de laatste Belgische winnaar van de Vuelta, hij heeft nu eindelijk, 45 jaar later, een Belgische opvolger.

Pollentier (bij het kijken naar de laatste kilometers): " Ik zou toch eens zelf demarreren mocht ik Evenepoel zijn hoor. Ik zou niet in te houden zijn. Als je een beetje kan bergop rijden? Op drie kilometer van de top, Er kan niets meer gebeuren he. En dan is het nog vier kilometer plat! Ik zou er ne keer een neute op geven."

"Ge zijt uwen titel kwijt"

Wanneer Remco over de streep komt, moet Maertens wel toegeven. Hij is niet meer de laatste Belgische eindwinnaar van de Vuelta. " Je bent hem kwijt he jong, je titel! Ja sorry jong, je titel... Hij heeft lang stand gehouden! Maar t is geen West-Vlaming hé! Ah neen. Je hebt nog geen West-Vlaamse opvolger! "

Ronde van Frankrijk? Ik weet het nog niet...

Pollentier: "Het is toch iemand die de capaciteiten heeft om ergens nog een grote ronde te winnen hé. Ik ga niet zeggen, Frankrijk... Je weet het niet he. Afwachten. Hij heeft nu getoond dat hij veel aan kan. Boven de 2500 meter? Ja dus hé. Een lange ronden rijden van drie weken? Ja dus he. Die punten van twijfel zijn weggewerkt. Natuurlijk zal je altijd voor enkele jaren met Pogacar zitten en Vingegaard voor enkele jaren..."

Pollentier en Maertens: " Remco gaat volgend jaar nog de Ronde van Frankrijk niet rijden hoor. Dat geloof ik niet. Ik heb horen zeggen van wel hoor. Mo, ja? Neen, ik geloof dat niet hoor. Ik zou het niet doen. Ik zou eerst nog eens proberen de Giro te winnen. "

Eritreërs en Colombianen

Het zijn nu allemaal jonge gasten he. Kijk naar Pogacar. Carapaz... Vroeger zat dat niet bij ons he, ook geen Eritreërs en Colombianen... Ah neen, dat bestond nog niet. Ha, toch wel, maar ze koersten nog niet! ...

Nu zitten we in België met veel goede jonge ronderenners. Er is Evenepoel. Uytdebroecks! Ja, die ook. Van Wilder, en misschien vergeten we er nog. Er is talent voor grote rondes nu. Maar om te winnen, dat is niet simpel he...