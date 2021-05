Gebru wint WK paracycling in Oostende

Vandaag was de slotdag van de wereldbeker paracycling in Oostende. Met Diederik Ampe stond er een West-Vlaming aan de start van de wegwedstrijd.

De Bruggeling kwam na een hersenbloeding het paracyclen terecht, en beleefde in Oostende zijn vuurdoop op internationaal niveau. Aan de wedstrijd kwam de internationale top aan de start en dan is het wat bang afwachten voor een debutant. Maar Diederik had pech, want een valpartij in de eerste ronde schakelde hem meteen uit.

En zo zag hij niet hoe vijf renners de koers beheersten, met de Fransman Foulon, de winnaar van de Ronde vorige week, en de Nederlanders Abraham Gebru en Martin Van de Pol, de Oekrainer Dementyev, en de Italiaan Adessi. Gebru was de sterkste en kwam solo aan.

Bij de tandems was er een overwinning voor het Belgische duo Griet Hoet en Anneleen Mussche.