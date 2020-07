Geen amateurvoetbal tot en met 25 augustus

Het verbod is van kracht voor alle officiële en vriendschappelijke wedstrijden bij volwassenen, zowel mannen als vrouwen, in de amateurcompetities en provinciale reeksen. Aanvankelijk hoopte Voetbal Vlaanderen dat de voetbalclubs in augustus financieel nog iets konden goedmaken met de inkomsten van oefenduels en toernooien, maar de huidige situatie laat voetballen niet toe. Ook in de jeugdreeksen U19 en U21 is het verboden om te voetballen. Tot en met de reeksen onder 17 jaar mogen wedstrijden wel met aanwezigheid van de ouders zelfs, maar toernooien zijn nog steeds uit den boze. Trainingen mogen wel nog, behalve in de provincie Antwerpen.

Het logische gevolg is dat de eerste bekerwedstrijden uitgesteld worden. Bij de mannen gaat het om de eerste vijf speeldagen, bij de vrouwen om de eerste drie rondes. Hoogstwaarschijnlijk zal deze beslissing en die van de Antwerpse gouverneur ook gevolgen hebben voor de competitiestart. Die staat gepland voor begin september, maar wellicht zal ook daar uitstel volgen. Al schuift Voetbal Vlaanderen die beslissing nog even voor zich uit.

Zo gaat bijvoorbeeld de oefenmatch tussen Cercle en Knokke vanavond niet door.