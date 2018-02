Geen bekerfinale voor KV Kortrijk

KV Kortrijk is er niet in geslaagd om de bekerfinale te bereiken. Het verloor de terugwedstrijd in de halve finales op het veld van Racing Genk met 1-0.

Racing Genk had in de eerste helft het overwicht en het meeste balbezit, en dat vertaalde zich in een 1-0 ruststand, na een goal van Seck op het kwartier. Maar het had evengoed 2-2 kunnen staan aan de rust, na kansen voor Perbet, Chevalier en Pozuelo.

KV Kortrijk toonde in de tweede helft heel wat goeie wil en doorzettingsvermogen. Het creëerde ook enkele kansjes, maar de bal viel maar niet goed. Ook in een ultiem slotoffensief lukte het niet meer voor de Kerels. Een 1-0 overwinning was voor Racing Genk voldoende om zich te kwalificeren voor de bekerfinale.

In de finale treft Racing Genk Club Brugge of Standard. De terugwedstrijd van die tweede halve finale wordt donderdagavond gespeeld.

