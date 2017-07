Geen Belgische successen op WK Laser zeilen voor jeugd

In Nieuwpoort is de toekomstige wereldtop verzameld voor het WK Laser zeilen. België heeft bij de senioren een aantal wereldtoppers, maar opvolging lijkt niet verzekerd. Bij de jeugd komen onze zeilers er niet aan te pas. Wij gingen kijken naar de U21.

De Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort heeft ervaring met grote organisaties. In 2012 was er nog het Europees kampioenschap, maar een wereldkampioenschap is toch nog iets specialer. Bijna 200 zeilers uit 44 landen tussen de 18 en 21 jaar strijden de voor de kust van Nieuwpoort voor de wereldtitel in de Laserklasse. De eerste wedstrijddag op vrijdag werd afgelast door het slechte weer. Gisteren kon er wel gevaren worden net als vandaag, maar dan op een zware zee.

In de U21 categorie is het ver zoeken naar opvolging voor Emma Plasschaert en Maite Carlier. Beste Belgische is Lieze Raevelingen op een 45ste plaats. De Hongaarse Maria Erdi gaat aan de leiding na drie races, maar vanaf morgen zouden de omstandigheden veranderen. Het WK laserzeilen voor de kust van Nieuwpoort duurt nog tot en met woensdag.