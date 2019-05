Geen Europees voetbal voor KV Kortrijk

KVK, de beste uit groep B van Play-off II, had voor de aftrap al dertien van zijn laatste zeventien wedstrijden gewonnen, waarvan acht van de tien in Play-off II, en trok die lijn ook in de beginfase van de wedstrijd door. De ingevallen Imoh Ezekiel, die pas op het veld stond als vervanger van de geblesseerde Felipe Avenatti, werd het straatje ingestuurd en werkte alleen voor Riou knap af: 1-0 na zes minuten en de thuisploeg droomde al van de barragefinale voor Europees voetbal. Gaandeweg de eerste helft werd Charleroi echter de betere ploeg en met de rust in zicht zorgde Victor Osimhen met een harde knal na een hoekschop voor de gelijkmaker. Met zijn tweede van de avond zorgde de Nigeriaan tien minuten na de pauze voor de 1-2, meteen ook de eindstand in het Guldensporenstadion

Charleroi speelt zondagnamiddag 26 mei (14.30 uur) op de Bosuil tegen Antwerp, de nummer vier uit Play-off I. De inzet is een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League. Ook de nummer vijf uit Play-off I kan eventueel Europa nog in, op voorwaarde dat Bekerwinnaar KV Mechelen zijn Europees ticket verliest en Antwerp zondag wint.