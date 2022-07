Geen finale voor roeier Tibo Vyvey na ziekenhuisopname

Tibo Vyvey zal op het WK roeien voor beloften in het Italiaanse Varese niet in actie komen in de finale van de skiff voor lichtgewichten. De 21-jarige Bruggeling moet zich omwille van "medische redenen" noodgedwongen terugtrekken,

Na de race van donderdag werd Tibo Vyvey onwel en verloor ook even het bewustzijn. Daarop werd de jonge roeier naar het ziekenhuis gebracht, waar hij allerlei onderzoeken moest ondergaan. Wat er precies aan de hand is, is evenwel nog onduidelijk. Vyvey was nochtans een van de favorieten voor het goud. De jonge Belgische roeier wist zowel in de reeksen als de halve finales de snelste tijd van alle deelnemers op te tekenen. De Bruggeling won in mei bij de volwassenen zelfs nog een manche in de wereldbeker. "Het is doodzonde. Tibo was zo goed op weg om een fantastische prestatie neer te zetten", reageerde Pim Raaben, voorzitter van de VRL.