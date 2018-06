De Bruggeling gooide niet verder dan 61.57m. Daarmee raakte hij na drie worpen niet bij de beste acht en dus mocht hij niet deelnemen aan de laatste drie rondes.

De verste worp van Milanov dit seizoen was tot nu toe 64.91m, op het Vlaams kampioenschap in Deinze. Ruim onder zijn Belgische record van 67.26m. De winst was voor de Jamaicaan Fedrick Dacres, die 68m51 liet optekenen. Milanov mikt op het EK in augustus in Berlijn.