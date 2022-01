Op het Wereldkampioenschap in Fayetteville in de Verenigde Staten zullen de West-Vlamingen hopelijk wel een rol van betekenis kunnen spelen.

Wellicht zien we in de selectie van Bondscoach Sven Vanthourenhout naast Iserbyt en Vanthourenhout ook enkele beloften uit onze provincie. De bondscoach maakt pas morgen z’n selectie bekend, maar hij laat nu al even in z’n kaarten kijken.