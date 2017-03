Vanavond sfeerverslag in Sport West

Tijdens en na de finalewedstrijd in de Proximus League tussen Roeselare en Antwerp is alles rustig gebleven. Slechts één Antwerpsupporter werd administratief aangehouden, meldt de politie van de zone RIHO.

In de hele stad Roeselare was zaterdag de voetbalwet van kracht. De wijk rond het stadion Schiervelde was ook verkeersvrij gemaakt. Maar gelukkig waren om het stadion zo goed als geen incidenten te melden. Bij een paar woordenwisselingen werd wel één Antwerpsupporter administratief aangehouden. Na de wedstrijd kwam het ook niet tot een veldbestorming.

Roeselare verloor met 1-2 van Antwerp. Zo promoveert Antwerp naar Eerste Klasse A.