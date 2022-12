Eli Iserbyt kan niet deelnemen aan de wereldbekermanche veldrijden in Gavere. Hij is onvoldoende hersteld van zijn valpartij in de sneeuw in het Italiaanse Val di Sole.

Iserbyt staat op de derde plaats in het klassement van de wereldbeker. Hij kwam een week geleden in Val di Sole zwaar ten val, met kneuzingen aan de heupen en knieën tot gevolg. Iserbyt hoopt daags na Gavere zijn derde plaats in het klassement van de Superprestige te verdedigen in Zolder. De beslissing over zijn deelname valt na de komende trainingen.