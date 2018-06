De Stadenaar viel woensdag zwaar in Halle-Ingooigem en kwam daarbij op zijn rechterknie terecht. Deze week werd er nog alles aan gedaan om Wallays startklaar te klaar. Gisterenavond liet de renner dan zelf weten op twitter dat hij rust inlast en niet start.

Hard emotional week for me! We made the decision that my knee needs to rest after my crash. No championship for me. #nevergiveup time to rest and #Fightback

— Jelle Wallays (@jellewallays) 23 juni 2018