Geen Keukeleire in Ronde Van Vlaanderen

Pech dus voor de Bruggeling, die vorige week nog knap tweede werd in Gent-Wevelgem. Via Twitter maakte hij deze morgen zelf bekend dat hij niet zou kunnen starten.

Keukeleire gaf ook al forfait voor de laatste dag van de Driedaagse van De Panne-Koksijde, maar dat had alles te maken met een lichte blessure aan zijn achillespees. Toen klonk het nog dat zijn deelname vandaag niet in het gedrang zou komen. Vorig jaar werd hij 21ste in ‘Vlaanderens Mooiste’.

<blockquote class="twitter-tweet" data-partner="tweetdeck"><p lang="en" dir="ltr">No start for me in De Ronde van Vlaanderen today, due to illness. Good luck to the <a href="https://twitter.com/OricaScott">@OricaScott</a> boys today. It will hurt not being out there</p>— Jens Keukeleire (@jenskeukeleire) <a href="https://twitter.com/jenskeukeleire/status/848402308312551424">April 2, 2017</a></blockquote>

