Geen Knokke Hippique dit jaar: "Terrein niet vrij"

Op het terrein komt wellicht een hotel en een woonproject. Die plaats zou mogelijk deze zomer al niet meer vrij zijn om 40.000 bezoekers te ontvangen.

"Het was een evenement waar een heel internationaal publiek op af kwam, om te kijken en ook om deel te nemen. Helaas hebben we dat dit jaar niet. We zijn in overleg geweest met de organisatoren. We hebben een goede verstandhouding onderling, maar ik denk dat we moeten kijken naar 2024 om een goede langetermijnoplossing te vinden", zegt Astrid Mestdach, schepen van evenementen in Knokke-Heist.

"Editie 2024 voorbereiden"

Eén jaar niet dus. Op de website van Knokke Hippique staat nu dat ze de editie van 2024 wel al aan het voorbereiden zijn, maar op welke plaats is nog niet duidelijk. Het internationale jumpingevent verdwijnt dus niet definitief uit de Knokke-Heistse zomeragenda.