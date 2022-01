Geen maat op Van Anrooij

Bij de vrouwen in Gullegem ging de overwinning naar de Nederlandse Shirin Van Anrooij. De piepjonge Zoe Bäckstedt was knap tweede.

De vrouwen beginnen aan hun wedstrijd in de gietende regen, en dat maakt het parcours zo mogelijk nog zwaarder. De beste start is voor Maghalie Rochette, maar de Canadese rijdt zich vast in de zandstrook, en daar kan Van Anrooij van profiteren. De Nederlandse ontpopt zich tot de beste modderduivelin in Gullegem, en slaat meteen een kloof met de rest.

Rochette wordt ondertussen onder druk gezet door Zoe Bäckstedt, de dochter van Roubaixwinnaar Magnus. Die domineert de juniorescategorie, maar heeft ook al bij de elite haar strepen verdiend met o.a. een overwinning in Essen. Halfweg gebruikte de Engelse een fietswissel om voorbij Rochette te rijden, maar een valpartij draait de rollen toch weer om.

Ook voor plaatsen vier en vijf is het spannend, met een niet aflatende Lotte Kopecky, die bij het ingaan van de laatste ronde bij Inge van der Heijden komt, en die al snel achter zich laat.

De wedstrijd wordt over vijf ronden gereden, en die lange duur nekt de jonge Bäckstedt. Zij moet Rochette laten gaan voor de tweede plaats. Maar de overwinning is voor de Europees beloftekampioene, ook nog maar 19 jaar, Shirin Van Anrooij.

Uitslag

1 Shirin Van Anrooij

2 Maghalie Rochette op 1'12"

3 Zoe Bäckstedt op 2'05"

4 Lotte Kopecky

5 Inge van der Heijden

6 Marion Norbert-Riberolle

7 Karen Verhestraeten

8 Jana Dobbelaere

9 Anna Kay

10 Erica Zaveta