Geen maat op van der Poel in Ruddervoorde

Van der Poel finishte solo nadat hij was weggereden in de eerste ronde. Voor de Nederlander was het al de elfde zege van het seizoen, de derde in de Superprestige waardoor hij ook in dat klassement de leiding overneemt van Van Aert, die het dit seizoen tot nu toe vooral met ereplaatsen moet stellen. In de Wereldbeker domineert Van der Poel met drie op drie, in de DVV-Trofee volgt hij op minder dan een halve minuut van Van der Haar.

De eerstvolgende manche in de Superprestige wordt op 12 november in Gavere gereden. Eerst is er op Allerheiligen nog de Koppenbergcross in Oudenaarde, de tweede manche in de DVV-Trofee.