Geen nieuwe coronabesmettingen bij Club Brugge

Bij de wedstrijd tegen Zenith Sint-Petersburg vorige week moest Club enkele spelers thuislaten met een coronabesmetting. Bij de tegenstander van vanavond, Lazio Roma, zijn wel veel besmettingen vastgesteld, daar hebben ze zelfs nog spelers overgevlogen.

Maar Club Brugge kan zelf met een gerust gemoed aan de aftrap komen in eigen huis -zij het voor een leeg stadion- want bij een nieuwe testronde waren alle spelers negatief.

Door de coronaperikelen bij Lazio ziet Club Brugge kansen liggen om deze campagne in de Champions League te starten met 6 op 6.

Positive news, because everyone is negative! #CluLaz #UCL pic.twitter.com/i3EB3Y8JuF

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 28, 2020