Geen nieuwe coronagevallen bij Club Brugge

Club Brugge kan opgelucht ademhalen, een nieuwe testronde wees geen extra coronabesmettingen aan. Zo komt de competitiewedstrijd van komende maandag tegen OH Leuven niet in het gedrang.

Vorige week was er een grote uitbraak van coronabesmettingen bij de landskampioen. Spelers Lang, Vanaken, Rits, Denswil en Mitrovic testten positief op Covid-19, net zoals coach Clement en zijn volledige staf.

Donderdag maakte Club een verplaatsing naar Kiev voor de zestiende finales van de Europa League. Pas in Kiev raakte bekend dat Mats Rits, die die verre verplaatsing maakte, ook besmet was. Daardoor zat de angst er in bij de competitieleider dat er nog nieuwe besmettingen zouden volgen.

Wedstrijd tegen OHL komt niet in het gedrang

Vanmorgen kwam er goed nieuws voor Club Brugge: er zijn geen nieuwe besmettingen bijgekomen. De besmette spelers bleven logischer wijs nog positief en zullen niet beschikbaar zijn voor de competitiewedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven in het Jan Breydelstadion. Die wedstrijd leek even in het gedrang te komen, want vanaf zeven besmettingen kan een ploeg vragen om de wedstrijd uit te stellen.

Dat is dus niet nodig, maandagavond zal Blauw-Zwart gewoon kunnen aantreden tegen de promovendus. Drie dagen later speelt club al de terugmatch tegen Dynamo Kiev. Club Brugge hoopt om enkele spelers of stafleden te kunnen recupereren voor die belangrijke Europese wedstrijd.