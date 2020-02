Bij de voorbereidingen zakte ze tot twee keer toe door haar knie. Blijkt dat ze een scheurtje had in de meniscus en een scheur in de achterste gewrichtsbanden. Na een operatie zal ze nu maanden moeten revalideren. "De droom was er, maar mijn lichaam heeft anders beslist", klinkt het teleurgesteld in een bericht op Facebook.

Lees ook: