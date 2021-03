Geen Owain Doull morgen in Bredene-Koksijde Classic

Wel van de partij onder andere Jhonatan Narvaez. Bij Israel Start-Up Nation komen ze ook maar aan vijf man. Sep Vanmarcke reed woensdag wel Nokere Koerse nog maar past voor Bredene-Koksijde Classsic.

Owain Doull was groggy na zijn val in Nokere-Koerse. Hij heeft nog steeds heel veel hoofdpijn. Wellicht liep hij een hersenschudding op. Het is daarom verstandig om hem niet te laten starten. Het is jammer dat hij er niet bij is. Ik had Owain graag nog wat extra kilometers zien malen in het vooruitzicht van de komende klassiekers", geeft Servais Knaven mee. "Ik hoop dat Doull kan hervatten in de E3 Harelbeke. Hij is toch een van de mannen die we daar anders zeker zullen missen. Maar wij willen niet dat Doull te vlug in actie komt."

Ook bij Israel Start-Up Nation zakken ze niet in volle getalsterkte naar Bredene af. "Sep Vanmarcke heeft gisteren gereden en komt vrijdag niet in actie. Dat was zo afgesproken. Guy Sagiv is opgeroepen om Milaan-Sanremo te rijden. Daardoor starten we vrijdag met slechts vijf renners. Vanmarcke heeft al heel veel gekoerst. Hij heeft gisteren ook extra getraind. Sep is in topvorm en we moeten ervoor zorgen dat dit zo blijft. Te veel koersen rijden is dan ook niet aangewezen", verduidelijkt sportdirecteur Eric Van Lancker.