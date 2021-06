Geen Philipsen in Waregem

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) zal zondag niet aan de start komen van het Belgisch kampioenschap in Waregem. Hij heeft nog te veel last na zijn val in de derde etappe van de Baloise Belgium Tour. De ploeg van uittredend kampioen Dries De Bondt moet het dus met een mannetje minder doen.

"We nemen geen risico met Jasper. Hij liep bij zijn val in de Ronde van België een diepe snijwonde op aan de rechterknie. Die moest gehecht worden. Jasper heeft nog te veel last van die blessure en daarom hebben wij beslist hem aan de kant te laten", stelt sportdirecteur Bart Leysen.

De ploegtactiek binnen Alpecin-Fenix zal dus mogelijk ietwat aangepast worden. "De kans dat Jasper Philipsen niet zou starten hadden wij eigenlijk al ingecalculeerd. Natuurlijk is het jammer dat je zo iemand moet missen. Komt het morgen tot een sprint, dan was hij toch ook wel een pion die we konden uitspelen. Dat is dus nu niet meer aan de orde", meldde Bart Leysen.

Het BK bij de mannen start morgen om vijf over twaalf. Na 220,2 vlakke kilometers in en rond Waregem weten we wie de opvolger wordt van Dries De Bondt.

Lees ook: