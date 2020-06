'Geen play-off 1, maar spelen zoals Liverpool'

Er zullen veel nieuwe spelers komen, en dat zal tijd vragen. Gauthier Ganaye: "Er zullen ook Belgen bijzijn. We gaan in België zoeken, maar ook daarbuiten. We hebben geen voorkeur. De nationaliteit van de spelers interesseert me niet, wat ze kunnen en hun mentaliteit is belangrijk."

Paul Conway

KV Oostende gebruikt daarvoor naast de klassieke scouting ook data-analyse. Het stokpaardje van Paul Conway, de nieuwe Amerikaanse eigenaar van KVO. Hij en Ganaye werkten al samen bij clubs in Engeland en Frankrijk. "In het begin is iedereen opgewonden als er een miljardair bij de club komt. Maar de dag dat hij het beu is, dat hij geen succes haalt, vertrekt hij en zien we dat clubs verdwijnen. Zo werken wij niet, wij willen voor stabiliteit zorgen, het budget in evenwicht houden, en beetje bij beetje ook sportief succes opbouwen."

Jürgen Klopp

Veel nieuwe spelers inpassen zal tijd vragen. De bedoeling is vooral niet tegen de degradatie te moeten voetballen. De manier van spelen zal dan veel moeten goedmaken. "Counterpressing, dat is enorm intens. Van het moment dat je de bal verliest, moeten de spelers die het dichtst zijn de bal zo snel mogelijk veroveren. Als dat heel hoog gebeurt op het veld, heb je veel schoten op doel. Dat is spannend. Dat is Jürgen Klopp, Liverpool." De Jürgen Klopp van KV Oostende is Alexander Blessin, de nieuwe trainer die binnenkort wordt voorgesteld.

Ziel gaat niet verloren

En supporters mogen gerust zijn, klinkt het, de ziel van de ploeg gaat niet verloren. "Ons doel is om de supporters dicht bij de club te houden. We gaan een ploeg bouwen waarin ze zich kunnen vinden. En dat kan ik garanderen. Dat zal het geval zijn." De eerste training is voor eind juni, de nieuwe competitie begint op 7 augustus.