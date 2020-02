Geen provinciaal voetbal zondagmiddag

Omwille van storm Ciara is zondagvoormiddag beslist dat alle zondagnamiddag voorziene wedstrijden in tweede en derde klasse amateurs en het provinciaal voetbal worden afgelast in Vlaanderen.

Zaterdag werd al beslist om op zondag niet te voetballen in de Jupiler Pro League, de Proximus League en de eerste klasse amateurs. In alle Vlaamse provincies gaan de zondagvoormiddagwedstrijden normaal door.

In Franstalig België zijn de wedstrijden in tweede en derde klasse bij de amateurs ACFF afgelast, net als de interprovinciale jongeren ACFF en de U11 en U10 NAMLUX. In Waals-Brabant en Brussel is er zondag een algemene afgelasting, net als in Luik en Namen. In Luxemburg zijn alle wedstrijden dit weekend afgelast. In de provincie Henegouwen zijn er voorlopig geen afgelastingen.

Basket Vlaanderen annuleert alle matchen

"Vanwege de aangekondigde storm Ciara, besliste het departement Competitie om alle wedstrijden van zondag 9 februari af te gelasten.Dit betekent alle wedstrijden van nationale, landelijke, regionale en provinciale reeksen. Zowel bij de seniors als bij de jeugd." Dat meldt Basket Vlaanderen op hun site. De wedstrijd van de Belgian Cats tegen Zweden gaat wel door.