Geen punten voor Cercle na tussenkomst VAR

Het team van Frank Vercauteren kwam na tien minuten op voorsprong. Taravel tackelde Roofe foutief in de zestienmeter, ref Laforge wees naar de stip. De Engelse spits zette de penalty om. Paars-wit diende Cercle Brugge al snel een tweede tik toe. Kayembe vond Saelemaekers, die alleen voor Hubert het leer over de Cercle-doelman wipte. Even later werkte Cobbaut met het hoofd een voorzet te centraal weg, Hoggas knalde in één tijd de aansluitingstreffer binnen. Anderlecht dreigde vervolgens via Vlap en Kayembe.

Na de pauze zette Lokonga Hubert aan het werk met een afstandsschot. Invaller Foster nam Van Crombrugge onder vuur. De inlopende Vlap kreeg het leer mooi mee van Kana, maar Hubert was bij de pinken. Dat gold ook bij een verre trap van Lokonga.

In de 71e minuut zwiepte Panzo de bal voor het Anderlecht-doel. Foster duwde de 2-2 binnen. Maar Laforge werd teruggefloten door de VAR, bij het raadplegen van de beelden kwam een overtreding van de Zuid-Afrikaan op Van Crombrugge aan het licht. Foster had het leer uit de handen van de Anderlecht-doelman getikt. Aan de overzijde bediende Chadli mede-invaller Zulj, de Oostenrijker besloot op Hubert. De gemaskerde Foster kreeg op voorzet van Saadi een opgelegde kans voor de 2-2, helemaal vrijstaand kopte hij naast. In het slot krulde Chadli de bal aan de verkeerde kant van de paal en dwong Zulj Hubert tot een knappe save.

Anderlecht klimt naar de elfde plaats met 17 punten, op vier punten van Play-off I. Cercle Brugge is laatste met vier punten. Om 18u speelt AA Gent gastheer voor Standard. De speeldag wordt om 20u afgesloten met het duel tussen KV Mechelen en Charleroi.