Geen Sagan in Kuurne-Brussel-Kuurne

Geen Peter Sagan in Kuurne-Brussel-Kuurne dit jaar. De wereldkampioen laat het openingsweekend schieten en last een rustperiode in bij zijn gezin.

Vorig jaar won Sagan nog in Kuurne, wellicht zien we de Slovaak terug in de Strade Bianche.

Monumenten winnen

"De grote kasseiklassiekers zijn de eerste grote doelen", legt Bora - hansgroge-trainer Patxi Villa uit. Met drie wereldtitels heeft Peter al zijn plaats in de gallerij der allergrootsten. Nu wil hij meer monumenten winnen."

Het programma van Sagan is voor het overige nagenoeg identiek aan dat van vorig jaar. Na Parijs-Roubaix mikt hij op de Tour de France en het WK. Zondag startte hij zijn seizoen meteen met een zege in de People's Choice Classic in Adelaide, het criterium voorafgaand aan de Tour Down Under.

