Geen sanctie voor Preud'homme

De Geschillencommissie voor het Profvoetbal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft de trainer van blauw-zwart geen schorsing opgelegd. Het Bondsparket had voor hem eerder drie speeldagen schorsing gevraagd. In de thuiswedstrijd tegen Sporting Charleroi (1-1) op speeldag twee van de play-offs sloegen bij Preud'homme de stoppen door toen de Zebra's bij een 1-0 stand een penalty kregen, na betwistbaar handspel van Ricardo van Rhijn. Preud'homme maakte enkele wegwerpgebaren, ging in discussie met de wedstrijdleiding en gooide "in een vlaag van emotie" met zijn notitieschriftje.

"Gewoon werk doen"

"Het gedrag van Preud'homme kan zeker als een sterke uitdrukking van zijn emoties beschouwd worden, maar de commissie is van oordeel dat de bewoordingen en/of gedragingen van Preud'homme niet als beledigend of op een andere manier als misplaatst kunnen worden beschouwd", verklaarde de Geschillencommissie de vrijspraak. MPH ziet zo zijn wens in vervulling gaan. "Laat mij de komende zeven wedstrijden gewoon mijn werk doen, ik beloof net als tegen Zulte Waregem geen emoties te tonen. Ik wil voor één keer op de bank zitten in Anderlecht.