Geen Sep Vanmarcke in Parijs-Roubaix

Sep Vanmarcke start zondag niet in Parijs-Roubaix, hij ondervindt nog te veel hinder van zijn val in de Ronde van Vlaanderen. De 28-jarige West-Vlaming liep bij die val onder andere een pinkbreuk op.

Bij zijn valpartij in de Ronde liep Vanmarcke een gebroken pink op en een rechterzijde vol schaaf-en snijwonden, die veel verzorging vraagt. Vanmarcke werd gezien als een outsider, hij eindigde in Parijs-Roubaix al drie keer in de topvijf.