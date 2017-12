Geen stunt voor BC Oostende

Het Belgische team verloor na een mindere eerste periode bij de Turkse leider Besiktas met 87-77 (rust: 49-33).

Oostende moest na het eerste kwart (24-15) achtervolgen, en kon ook in het tweede kwart het tij (25-18) niet keren. De West-Vlamingen rechtten in kwart drie dan toch hun rug (21-24), maar onvoldoende om de Turken te verontrusten. Ook het vierde kwart schreef Oostende op zijn naam (17-20), al kwam de thuisoverwinning niet meer in gevaar.

Vincent Kesteloot was met negentien treffers de meest productieve speler bij de bezoekers. Oostende had ook al in oktober de heenmatch in België met zware 49-77 cijfers verloren.

Besiktas voert de stand aan met zeven zeges in negen partijen. Oostende blijft hangen op plaats zes (op acht teams). De eerste vier van elke poule stoten door naar de play-offs. De nummers vijf en zes krijgen een ticket voor de achtste finales van de FIBA Europe Cup.

Op de volgende speeldag, die op woensdag 10 januari op de agenda staat, ontvangt Oostende aan de Belgische kust het Italiaanse Sidigas Avellino.