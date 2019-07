Geen Van Lierde in Ironman Hawaï

Menenaar Frederik Van Lierde (40) zal voor het eerst in tien jaar niet deelnemen aan de Ironman triatlon in Hawaï.

Hij wil in het laatste luik van zijn carrière nog zoveel mogelijk winnen en legt de focus op de Ironman van Barcelona (6 oktober) en de Ironman in het Mexicaanse Cozumel (24 november). Momenteel heeft hij negen zeges in een Ironman-wedstrijd op zak. De jacht op een tiende is dus open.

Van Lierde won in 2013 de Ironman in Hawaï. Op het eiland bleef de triatleet de laatste jaren echter met een wrang gevoel achter. Zo kreeg hij twee dubieuze straftijden aangesmeerd en liep het fout in de bevoorrading.