Geen voetbal in provinciale of nationale reeksen voor januari

De crisiscel van de KBVB heeft in samenspraak met Voetbal Vlaanderen, ACFF en de Pro League beslist dat de competities ten vroegste begin januari opnieuw zullen worden opgestart. Op die manier wordt er rekening gehouden met de periode die nodig is om trainingen te hervatten en de vriendschappelijke wedstrijden te spelen. Het is nog steeds de bedoeling om de volledige kalender te kunnen afwerken tegen het einde van het seizoen.

De competities in het profvoetbal 1A, 1B en de Women’s Super League blijven doorgaan zonder publiek. Hiervoor zijn met de overheid protocollen afgesproken. Over de organisatie van de wedstrijden van de Beker van België wordt nog verder overlegd.