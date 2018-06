Een uniek voetbalkamp voor honderden Vlaamse jeugdspelers bij de Duitse topclub Schalke 04 gaat niet door. De Nederlandse organisator heeft namelijk het faillissement aangevraagd. KSV Rumbeke is één van de 33 clubs die zou deelnemen.

Tijdens een vijfdaagse stage konden honderden Vlaamse voetballers op bezoek gaan bij de Duitse topclub Schalke 04. Voor deze unieke stage betaalde iedere club 200 euro per spelertje.

Faillissement

Gisteren kregen de clubs waaronder KSV Rumbeke via mail te horen dat de stage niet doorgaat. De Nederlandse organisator, Sporting Events, heeft namelijk het faillissement aangevraagd. Of de clubs hun geld terugkrijgen is nog onduidelijk.