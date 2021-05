Geen West-Vlaamse nationale koersen meer dit najaar

De organisatoren kunnen door de coronacrisis niet organiseren zoals ze willen en hakten daarom nu al de knoop door om een jaartje over te slaan. "Wij organiseren onze koers in en rond Desselgem. Je kan hierop het aantal toeschouwers niet beperken", meldde organisator Luc De Meulemeester. "Desselgem Koerse, of de Memorial Briek Schotte, is een waar volksfeest. We willen het risico niet nemen dat iemand een besmetting zou oplopen omdat die op onze koers aanwezig was. Wij hebben de gevolgen van het coronavirus trouwens gezien bij mensen binnen ons bestuur. We focussen daarom liever al meteen op 2022. Ook door onze jeugdwedstrijden trekken we een kruis."

Zwevezele

Ook over de Sluitingsprijs van Zwevezele is ondertussen een streep getrokken. Deze had normaal gezien plaats op vrijdag 1 oktober maar de organisatoren beslisten ook hier om af te gelasten."De verschuiving van enkele voorjaarswedstrijden naar latere datum, zoals Parijs-Roubaix, speelt mee in onze beslising", aldus organisator Mathias Sap. "Wij vrezen zo een flauw deelnemersveld te hebben als de grote wielerploegen op twee of drie fronten moeten koersen. Onze datum valt dit jaar slecht. Bovendien vinden we het nu niet zo'n goede tijd om geld te gaan ronselen bij de sponsors. Onze geldschieters hebben het immers ook moeilijk in de huidige coronacrisis. Vandaar de beslissing om dit jaar niet te organiseren."