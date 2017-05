Geen West-Vlaming op podium in Rally van de Monteberg

Maar dit jaar moeten onze lokale tenoren het afleggen tegen de snelle Nederlanders. Hans Weijs, met copiloot Arne Bruneel aan zijn zijde, is oppermachtig met de Ford Fiesta R5. Hij wint vijf van de zeven proeven en pakt verdiend de eindzege.

De West-Vlamingen vallen naast het podium. Steve Becaert, opnieuw aan de start in de Citroën DS3 R5, gaat nog de strijd aan voor de derde plaats, maar de Poperingenaar moet uiteindelijk de duimen leggen voor de snellere Nederlandse bolides. Hij eindigt vierde op 26 seconden.

Op het podium wordt Weijs vergezeld door de familie Van Hoof in hun Mitsubishi’s Lancer. Piet Van Hoof is de enige die de R5 van Weijs enigszins kan volgen, hij is tweede op 2,6 seconden. Zijn neef, Sander Van Hoof, finisht als derde op 19 seconden.