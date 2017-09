Zulte Waregem en KV Kortrijk hebben zaterdagavond op de zesde speeldag in de Jupiler Pro League 2-2 gelijkgespeeld in de derby.

Kortrijk kwam in het Regenboogstadion twee keer op voorsprong via Teddy Chevalier (13.) en Bennard Kumordzi (40.), maar de thuisploeg kwam telkens langszij na treffers van prijsschutter Peter Olayinka (15.) en assistenkoning Onur Kaya (49.). In de stand schiet Essevee niets op met het gelijkspel, de fusieclub is na zes speeldag zesde met tien punten. Kortrijk komt met acht punten op gelijke hoogte van Anderlecht en Waasland-Beveren.