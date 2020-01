Gianni Vermeersch lag in balans met Quinten Hermans, en die laatste heeft dus z'n WK-ticket beet. Ook Wout Van Aert zit in de selectie, net als Toon Aerts, Tim Merlier en Belgisch kampioen Laurens Sweeck. Vermeersch is wel nog reserve. Bij de beloften is Yentl Bekaert geselecteerd, Yorben Lauryssen maakt z'n opwachting bij de juniores.

Het WK wordt op 1 en 2 februari afgewerkt.