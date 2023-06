Geen WK voor Koen Naert

In april leverde de marathon in Rotterdam hem nog een persoonlijk record op (2u06:56), en meteen ook een ticket naar de Olympische Spelen. Naert zag het WK als de ideale voorbereiding voor Parijs, maar raakt niet voldoende klaar wegens inflammatie van de achillespees en bursa rond de haglund exostose. "Ik heb er al langer last van, maar de blessure heeft nu echt effect op mijn trainingsschema dus ik moet het helaas wat rustiger aan doen", laat de Oostkampenaar weten op instagram.

Naert heeft geen zin om op 90 procent van zijn kunnen een wereldkampioenschap af te werken. Hij gaat nu op zoek naar een andere marathon om zich klaar te stomen voor de Spelen in Parijs. Opvallend, Naert heeft nog nooit een wereldkampioenschap gelopen. Dit had zijn eerste deelname moeten zijn nadat hij al drie keer eerder forfait had moeten geven. Naert is de Europese kampioen marathon van 2018 in Berlijn.