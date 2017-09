Geen WK voor Vanmarcke

Jens Keukeleire en Julien Vermote zijn de enige West-Vlamingen bij de nationale wegploeg. Er zitten niet echt verrassingen in de selectie van De Weert, behalve dan misschien Dylan Teuns, die verkozen wordt boven Sep Vanmarcke. De Waregemnaar is wel reserve. Ook Yves Lampaert is er niet bij in de wegploeg, maar de Ingelmunsternaar mag wel aantreden in de tijdrit op woensdag 20 september. Jens Keukeleire en Julien Vermote zijn geselecteerd als superknechten voor de Belgische speerpunten Van Avermaet en Gilbert. Het WK wordt op zondag 24 september gereden in het Noorse Bergen.

Jeugd en vrouwen

Er staan 3 West-Vlaamse beloften aan de start in Bergen: Piet Allegaert, Stan Dewulf en Emiel Planckaert. Aaron Verwilst staat op de reservelijst. Loran Cassaert is de enige West-Vlaamse junior die geselecteerd is voor het WK. Bij de vrouwen rijdt Ann-Sophie Duyck de tijdrit en de wegrit, net als Shari Bossuyt bij de juniores.