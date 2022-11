Geen zesde overwinning voor Verschueren in Kortrijkse rally

Vincent Verschueren won de laatste vijf edities en leek van plan om daar dit jaar nog eens een overwinning aan vast te breien. Na de eerste lus van vier proeven bouwde hij zijn voorsprong gestaag uit, al gaan de eerste twee snelste tijden wel naar Niels Reynvoet. Het was meteen een voorbode van een spannend duel want Reynvoet en Verschueren verdeelden zowat de hele rally de scratches. Enkel Melissa Debackere kon af en toe haar voet naast de twee Oost-Vlamingen zetten. Ze won twee KP’s en na de tweede lus prijkte ze op de derde plaats op 10 seconden van Verschueren en 7 van Reynvoet. De strijd voor de zege werd uiteindelijk een secondenstrijd. In de slotfase kreeg Reynvoet nog even af te rekenen met hinder van de gecrashte 0-wagen, maar de Zingemnaar trok uiteindelijk wel aan het langste eind met 14 seconden voorsprong. Debackere eindigde als derde op 26 seconden, Vanneste is vierde op een dikke minuut.