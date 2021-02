Gehavend Club Brugge komt met goede uitgangspositie terug uit Oekraïne

Club Brugge heeft in de vooravond in de heenwedstrijd van zijn zestiende finale in de Europa League 1-1 gelijkgespeeld op het veld van Dynamo Kiev. De terugwedstrijd wordt volgende week donderdag afgewerkt.

In het ijskoude Oekraïne kon Brugge door coranabesmettingen niet rekenen op Mats Rits, Hans Vanaken, Stefano Denswil, Noa Lang en Matej Mitrovic en ook de trainersstaf bleef in België. Gelegenheidscoach Rik De Mil bracht aanwinst Nabil Dirar voor het eerst aan de aftrap.

De eerste helft leverde nauwelijks kansen op, met een 0-0 bij de rust als logisch gevolg. Ook na de pauze was er weinig animo, tot Vitaly Buyalsky in de 62e minuut op bijzonder fraaie wijze van net binnen het strafschopgebied de bal in doel krulde. Vijf minuten later kopte Brandon Mechele op een hoekschop van Ruud Vormer de gelijkmaker tegen de netten. Zes minuten voor tijd kwamen de West-Vlamingen nog dicht bij de 1-2, maar kopte Bas Dost over doel.